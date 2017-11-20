Игры чиновников Севастополя с зарплатами бюджетников привели к дефициту кадров

Чиновников Севастополя обвинили в создании условий, вынуждающих медиков увольняться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за снижений зарплат в сфере, специалисты не горят желанием занимать свободные рабочие места, в связи с чем и образовался дефицит кадров.

По словам общественницы Ларисы Мельник, в «бережливых поликлиниках» Севастополя – проекте Минздрава России и Росатома, был проведен мониторинг, который подтвердил их комфортность, и в то же время – недоступность. Попасть туда и получить помощь довольно сложно, так как в учреждениях не хватает узких специалистов и участковых врачей.

«Связано это, конечно же, с падением уровня заработной платы в первичном и среднем звене на 11-13 тысяч рублей», – цитирует «Новый Севастополь» общественницу.

При этом Мельник уверяет, что аналогичная ситуация со снижением зарплат сложилась и в сфере образования. По ее мнению, в департаментах правительства, курирующих медицину и образование, «играют с коэффициентами», тем самым ущемляя права педагогических и медицинских работников.

«Так дальше продолжаться не может, потому что это страшная социальная несправедливость», – заключила общественница.

Как уже сообщал «Новый День», дефицит кадров наблюдается в севастопольской медицине уже длительный период. Несмотря на планы правительства привлекать для работы в городе специалистов из других областей, не многие из приезжих остаются – часто их не устраивают условия для работы и зарплата.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.11.17

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