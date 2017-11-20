«Ветер, туман и снег…» В Крыму ожидается резкое понижение температуры (ФОТО)

Через Крым проходит арктический фронт, в связи с этим в ближайшие 2 дня ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФБГУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на текущей неделе характер погоды в Крыму будет неустойчивым. 21 и 22 ноября ожидаются сильные, местами очень сильные осадки: дождь перейдет в мокрый снег. 21 ноября усилится северо-западный ветер – до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов и составит: 21 ноября ночью и днем 0…+5°, 22 ноября ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1- 6° тепла. В горах ожидается отложение мокрого снега, на дорогах – гололедица. Холодная и снежная погода сохранится до конца недели.

Отметим, более всего завтра «достанется» ЮБК – на южном побережье синоптики прогнозируют очень сильные осадки и штормовой ветер. С медицинской точки зрения погода на ЮБК расценивается как дискомфортная.

В Симферополе и Керчи возможны сильные дожди, в Севастополе 21 ноября будет поспокойнее.

В Симферополе уже моросит мелкий дождь

Над ЮБК опускаются свинцовые тучи

А предгорных районах все еще цветут ноготки

Симферополь, Варвара Бурлакова, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.11.17

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