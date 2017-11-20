«Игра в молчанку» стоила главе Нижнегорского района 10 тысяч рублей

Глава администрации Нижнегорского района оштрафован за отказ отвечать на обращения жителей.

Как рассказали РИА «Новый День» в крымской прокуратуре, возбуждено сразу два дела об административном правонарушении.

По результатам судебного рассмотрения чиновник должен заплатить 10 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что в Крыму представители местной власти периодически «забывают» вовремя реагировать на письма крымчан. Двумя неделями ранее на аналогичном правонарушении попался заместитель исполняющего обязанности ялтинского мэра: на обращения местного жителя чиновник отвечал либо с опозданием, либо неконкретно.

В середине июня прокуратура Керчи выяснила, что письмо горожанина пролежало «в ящике» почти три месяца. А ответ на него был дан только после начала проверки.

В этих двух случаях чиновники раскошелились на 5 тысяч рублей каждый.

Нижнегорский район, Оксана Мурзина

Нижнегорский район. Другие новости 20.11.17

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