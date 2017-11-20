В принципе, недорого: Крым определился с курортным сбором

Комитет Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму одобрил проект закона о введении курортного сбора в Крыму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что законопроект представят для принятия на ближайшей сессии парламента.

Согласно проекту, курортный сбор будет введен в Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе с 1 мая 2018 года. Срок завершения эксперимента со сбором в Крыму – 31 декабря 2022 года.

Ставка курортного сбора с 1 мая по 30 сентября составит 10 рублей в день, а с 1 января по 30 апреля, и с 1 октября по 31 декабря – будет нулевой. Законопроект предлагает освободить от уплаты взносов крымчан, имеющих прописку в республике, и людей, направленных на лечение в Крым в рамках системы ОМС. Также будут освобождены от уплаты все категории граждан, указанные в федеральном законе «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Документом предполагается, что взимать деньги с туристов будут за каждый день пребывания в отеле или другом объекте размещения. Исключением станет день заезда, за который платить не надо. В проекте подчеркивается – сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. Исчислением и взиманием сбора будет заниматься оператор, и получать деньги от туристов он должен не позднее момента их выезда из отеля. В случае если туристы решат уехать раньше, оператор обязан произвести перерасчет и вернуть полученные средства. Если оператор считает, что по каким-то причинам удержание у плательщика курортного сбора невозможно, он обязан в течение месяца уведомить об этом власти республики.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.11.17

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