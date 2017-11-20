Хотел жить в Крыму: на Украине задержали украинского офицера

Сотрудники СБУ задержали в Киеве начальника связи – командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, который самовольно покинул воинскую часть в зоне АТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военнослужащий сбежал из воинской части в Донецкой области и отправился в Крым, где якобы пытался получить временное убежище.

На днях мужчина прибыл в Киев для решения личных вопросов, где его и задержали. По версии СБУ, украинец посетил столицу «Незалежной» перед окончательным переездом в Крым. Его тут же обвинили в связях с российскими спецслужбами.

Сейчас беглец доставлен в службу военного правопорядка, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 20.11.17

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