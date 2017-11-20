Культурная столица: проект развития Коктебеля будет внесен в АП в ближайшее время

Предложение по развитию Коктебеля как культурной столицы Крыма будет внесено в администрацию президента РФ до конца текущего года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приступить к реализации проекта планируется в 2018 году. На создание туристическо-креативного кластера отводится 4 года.

В Коктебеле предполагается создать ландшафтный парк, фестивальный центр, творческие мастерские, бизнес-площадки, современную инфраструктуру для отдыха и развлечений.

Проект предусматривает реконструкцию набережной и исторических зданий, включая дом поэта Максимилиана Волошина.

Напомним, в поселке определена особая архитектурно-планировочная зона, на территорий которой запрещено новое строительство и планируется удаление всех незаконных строений.

В целом, проект оценивается в 5 млрд рублей. Часть средств планируется получить за счет ФЦП, остальное должны внести инвесторы.

Глава Крыма заверил: прежде чем приступить к реализации проекта, власти проведут общественные слушания.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.11.17

Платить за въезд или за выезд? Закон о курортном сборе вызвал споры в Госсовете Крыма. / «Депутаты Чалого» решили надавить на Овсянникова отказом от участия в выборах. / Минфин РФ допустил использование биткоинов в Крыму. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»