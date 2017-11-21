В Крыму выросла добыча песка и щебня, а чума «скосила» свиней и производство колбасы

За год в Крыму резко выросла добыча песка и щебня, а африканская чума «скосила» свиней и производство колбасы

Как передает корреспондент РИА «Новый День», добыча природных материалов, необходимых для дорожного строительства, развернутого в Крыму, увеличилась в два-три раза. Об этом, подводя итоги десяти месяцев текущего года, сообщил Крымстат.

Природных песков в январе-октябре в Крыму добыто 966 тыс куб м, это 248% к соответствующему объему прошлого года. Крошки, гальки и гравия из недр извлекли 174%, щебня – 189%.

Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждает, что количество карьеров по добыче полезных ископаемых на полуострове с украинских времен не увеличивается. Однако из реестра недропользователей, опубликованного на сайте министерства, следует, что только в августе этого года выдано две лицензии на разведку и разработку двух месторождений песков в Ленинском районе – Восточно-Салынского и Центрально-Салынского. Напомним, значительное число крымских экологов и специалистов-гидрофизиков продолжают настаивать на полном прекращении добычи песка на морском побережье. По их мнению, это ведет к сужению и исчезновению пляжей на западном берегу – от Евпатории до Севастополя.

Что касается другой продукции, произведенной в РК, там Крымстат тоже отмечает рост производства. Исключение составляет производство мяса птицы, свинины, вареной колбасы, мороженой рыбы и маринадов.

Симферополь, Ольга Картошина

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