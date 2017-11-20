Обошлись без заграницы: автодорожная часть Крымского моста практически завершена

Строительство автодорожной части Крымского моста близится к завершению: работы выполнены на 90%. Об этом заявил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на стройке используются только отечественные материалы: «Ни одного зарубежного болта на мосту нет», – подчеркнул Новиков.

На сегодняшний день установлено более 430 опор, вбито более 6 тысяч свай. На мосту началась укладка асфальта. Железнодорожная часть моста готова на 45%.

Напомним, автомобильное движение через Керченский пролив планируется открыть в конце 2018 года, железнодорожное – в 2019 году.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.11.17

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