Главный культовый объект мусульман Крыма построен на 75%

Соборная мечеть в Симферополе построена на 75%. Об этом сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Ленур Абдураманов. Как уже сообщал «Новый День», согласно проекту, комплекс включает основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета. Малые купола – всего 24 – предусмотрены на стенах внутреннего двора.

«Темпы строительства идут очень хорошо. Отставаний нет. По моим данным, уже где-то на 75% завершены работы. Для полного завершения строительства необходима установка главного купола минарета и проведение отделочных работ, в том числе ландшафтный дизайн», – цитирует Абдураманова РИА «Новости».

Полностью соборная мечеть, вмещающая одновременно до 5 тысяч человек, должна быть готова к апрелю 2019 года. Проект оценен в 3,5 млрд рублей.

Абдураманов отметил, что сейчас на стадии строительства в Крыму находится около восьми мечетей, готовится проектно-сметная документация для еще пяти мусульманских культовых сооружений.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.11.17

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