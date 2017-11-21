Разгулявшаяся непогода оставила жителей Крыма без света

В Крыму 14 населенных пунктов остались без света из-за ветра и сильного дождя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове зафиксированы массовые аварийные отключения в распределительных сетях ГУП «Крымэнерго».

Без электричества остались жители Черноморского, Сакского, Джанкойского и Раздольненского районов. Частично остались без света жители Евпатории и Феодосии.

В настоящее время в некоторых пострадавших населенных пунктах электроснабжение восстановлено, в других – ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Между тем, погодные условия продолжают ухудшаться: в предгорных районах полуострова идет снег. Напомним, по прогнозам синоптиков на Крым обрушится снежный шторм, а также усилится северо-западный ветер – до 20-25 метров в секунду.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 21.11.17

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