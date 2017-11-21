В Симферопольском районе разбитые «в хлам» дороги ремонтируют по решению суда

В Крыму разбитые «в хлам» дороги ремонтируют только по решению суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Симферопольского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

«Установлено, что дорожное покрытие по улице Лесникова в селе Журавлевка находится в крайне неудовлетворительном состоянии: длина отдельных выбоин превышает 8 м, а ширина – 3 м, – сообщили в ведомстве. – Прокурор района направил исковое заявление в суд о понуждении администрации Журавлевского сельского поселения произвести ремонт дорожного покрытия».

Симферопольский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав орган местного самоуправления отремонтировать дорогу.

Отметим, это не единственная проблемная дорога в районе. На «Карте убитых дорог» России красным выделены участки в поселках Первомайское, Гвардейское, Красное, Маленькое, Комсомольское, Водное, Лекарственное: «Участок дороги: от ул. Агачелевский спуск (с. Лекарственное) до ул. Садовой (с. Водное) Пожарского сельского совета в ужасном состоянии! Дорога требует ремонта. В июне нанесли дорожную разметку, которую после первого дождя просто смыло», – сообщают крымчане.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.11.17

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