В Крыму уволен заместитель министра здравоохранения

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с должности заместителя министра здравоохранения республики Антона Шаклунова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ размещен на сайте правительства Крыма. В документе уточняется, что Шаклунов покинул занимаемую должность по собственной инициативе.

Напомним, данную должность экс-чиновник занимал с сентября 2015 года.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.11.17

Лишенными гражданства РФ жителями Крыма заинтересовались в Кремле. / В Симферопольском районе разбитые «в хлам» дороги ремонтируют по решению суда. / Разгулявшаяся непогода оставила жителей Крыма без света. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»