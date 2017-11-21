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Вторник, 21 ноября 2017, 13:24 мск

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В Крыму уволен заместитель министра здравоохранения

В Крыму уволен заместитель министра здравоохранения

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с должности заместителя министра здравоохранения республики Антона Шаклунова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ размещен на сайте правительства Крыма. В документе уточняется, что Шаклунов покинул занимаемую должность по собственной инициативе.

Напомним, данную должность экс-чиновник занимал с сентября 2015 года.

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