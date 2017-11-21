Отчеты муниципалитетов Крыма о готовности к отопительному сезону оказались сильно преувеличены

Муниципалитеты Крыма во время подготовки к отопительному сезону предоставляли ложную информацию в органы власти республики. Об этом сообщил начальник юридического отдела АНО «ЖКХ Контроль РК», член Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выявить, что заявленная обстановка не соответствует действительности помогли внеплановые выезды общественников в регионы.

«По информации муниципалитетов, по состоянию на 15 октября Крым был готов к отопительному сезону на 100%. По нашей оперативной информации – максимум на 20%», – сказал Мартынов, добавив, что во время выездов удалось выяснить: многие управляющие организации и муниципалитеты не проводили в домах крымчан положенные перед зимним периодом процедуры.

По словам Мартынова, информация о некорректных данных от муниципалитетов была озвучена министерству ЖКХ Крыма и на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Теперь, как утверждает общественник, тем, кто скрыл от властей реальную обстановку, связанную с подготовкой к отопительному сезону, грозят «очень суровые меры».

Представитель «ЖКХ Контроль РК» считает, что к возможным проблемам отопительного сезона нужно готовиться заранее, и лучше всего – во время текущего сезона. Нерасторопность и небрежность чиновников муниципалитетов в работе и желание поскорее заявить о полной готовности к сезону нередко приводит к тому, что после подписания документов «начинаются прорывы, дома остаются в холоде, начинается возмущение крымчан».

Как уже сообщал «Новый День», о готовности Крыма к отопительному сезону 24 октября заявил вице-премьер республики Владимир Серов. Однако в этот же день в Симферополе начали фиксировать прорывы внутридомовых сетей, что привело к увеличению жалоб от местных жителей. Начало отопительного сезона в Ялте отложили на первые числа ноября, из-за чего жители города вынуждены были некоторое время согреваться электрическими обогревателями

Симферополь, Леонид Маковецкий

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