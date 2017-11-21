Украина оставила «в наследство» Крыму почти полностью изношенное коммунальное хозяйство

Изношенность коммунальной инфраструктуры в Крыму достигала 79%. Об этом сообщила депутат Госсовета Крыма Ольга Виноградова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой уровень износа хозяйства был зафиксирован в 2014 году.

«То состояние, может подтвердить и общественность, было очень слабенькое», – считает Виноградова.

При этом депутат напомнила, что в Крыму принята стратегия развития региона до 2030 года. В рамках работы по этому документу, перед властями республики стоит задача снизить уровень износа хозяйства – до 58%.

Виноградова считает, что на снижение уровня износа также повлияет реализация ФЦП и государственных программ Крыма. По ее словам, вложения в инфраструктуру уже дают эффект. К примеру, после проведения работ по ремонту сетей – в том числе в Керчи, Ялте, Феодосии, в регионах уменьшились потери воды в коммуникациях на 30%. Экономия воды может составлять около 7 миллионов кубометров.

В свою очередь первый заместитель председателя комиссии ОП России по ЖКХ, исполнительный директор Национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева обратила внимание на проблему нехватки очистных сооружений в республике. Особенно остро ситуация с подобными объектами, по мнению общественницы, сложилась на Южном берегу Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.11.17

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