Крым получит еще полмиллиона рублей, чтоб расселить аварийное жилье

Бюджет крымской республиканской программы по расселению крымчан из ветхого жилья увеличится до 1,5 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в следующем году Крым получит из федеральной казны еще 500 млн рублей, чтобы, наконец, построить новые дома для более чем тысячи жителей полуострова, живущих в аварийных условиях.

Как уже сообщал РИА «Новый День», программа по расселению из ветхого жилья реализуется по всей России. В Крыму под ее действие попали около 1,5 тысяч человек. К концу 2015-го года на полуострове должны были построить и сдать переселенцам 14 многоквартирных домов. Однако программа забуксовала. За срыв всех сроков своего поста лишился министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Александр Жданов. Но ситуацию эта отставка не улучшила. Нового жилья нет до сих пор.

«Было переселено достаточно немного – всего 303 человека. Остаются непереселенными почти тысяча человек», – заявил во вторник председатель наблюдательного совета госкорпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин на совещании в Симферополе, посвященному данному вопросу.

При этом, по словам Степашина, по стране в целом программа выполнена на 96%: новые квартиры получили более миллиона россиян.

«Крым вошел в программу намного позже, чем вся страна. По вопросам собственности, оформления земли была отдельная тяжелейшая история. В то же время мы жестко поговорили с некоторыми подрядчиками и чиновниками», – сообщил глава наблюдательного совета госкорпорации, отметив, что все недостатки должны быть устранены до конца 2017-го года.

Тем не менее, по словам Степашина, по всей вероятности, в течение следующего года крымские власти вновь не смогут освоить выделенные полмиллиона, и сроки опять придется сдвигать.

«Скорее всего, придется выходить за рамки 2018 года. Поэтому уже сейчас надо быть готовым пролонгировать срок для Крыма как особого субъекта с учетом той ситуации, которая сложилась», – подчеркнул Степашин.

Между тем, сегодня стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алушты.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, чиновник обвиняется во взяточничестве и срыве региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2015 годы на территории Республики Крым» в городе Алуште.

Следствием установлено, что обвиняемый получил более 550 тысяч рублей от представителей юридических лиц с целью заключения муниципальных контрактов. Кроме того, чиновник незаконно вывел из муниципального бюджета более 60 миллионов.

Также в результате его действий основное здание муниципального дошкольного образовательного учреждения города Алушты доведено до состояния, не позволяющего его эксплуатировать. Тем самым бывший глава ЖКХ Алушты сорвал реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» в своем городе.

В настоящее время 20 томов уголовного дела направлены в суд.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 21.11.17

Украина оставила «в наследство» Крыму почти полностью изношенное коммунальное хозяйство. / Все-таки переворот: глава ЛНР выступил с официальным заявлением. / Непогода остановила работу Керченской переправы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»