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Вторник, 21 ноября 2017, 18:42 мск

Крым

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Крым получит еще полмиллиона рублей, чтоб расселить аварийное жилье

Крым получит еще полмиллиона рублей, чтоб расселить аварийное жилье

Бюджет крымской республиканской программы по расселению крымчан из ветхого жилья увеличится до 1,5 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в следующем году Крым получит из федеральной казны еще 500 млн рублей, чтобы, наконец, построить новые дома для более чем тысячи жителей полуострова, живущих в аварийных условиях.

Как уже сообщал РИА «Новый День», программа по расселению из ветхого жилья реализуется по всей России. В Крыму под ее действие попали около 1,5 тысяч человек. К концу 2015-го года на полуострове должны были построить и сдать переселенцам 14 многоквартирных домов. Однако программа забуксовала. За срыв всех сроков своего поста лишился министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Александр Жданов. Но ситуацию эта отставка не улучшила. Нового жилья нет до сих пор.

«Было переселено достаточно немного – всего 303 человека. Остаются непереселенными почти тысяча человек», – заявил во вторник председатель наблюдательного совета госкорпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин на совещании в Симферополе, посвященному данному вопросу.

При этом, по словам Степашина, по стране в целом программа выполнена на 96%: новые квартиры получили более миллиона россиян.

«Крым вошел в программу намного позже, чем вся страна. По вопросам собственности, оформления земли была отдельная тяжелейшая история. В то же время мы жестко поговорили с некоторыми подрядчиками и чиновниками», – сообщил глава наблюдательного совета госкорпорации, отметив, что все недостатки должны быть устранены до конца 2017-го года.

Тем не менее, по словам Степашина, по всей вероятности, в течение следующего года крымские власти вновь не смогут освоить выделенные полмиллиона, и сроки опять придется сдвигать.

«Скорее всего, придется выходить за рамки 2018 года. Поэтому уже сейчас надо быть готовым пролонгировать срок для Крыма как особого субъекта с учетом той ситуации, которая сложилась», – подчеркнул Степашин.

Между тем, сегодня стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алушты.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, чиновник обвиняется во взяточничестве и срыве региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2015 годы на территории Республики Крым» в городе Алуште.

Следствием установлено, что обвиняемый получил более 550 тысяч рублей от представителей юридических лиц с целью заключения муниципальных контрактов. Кроме того, чиновник незаконно вывел из муниципального бюджета более 60 миллионов.

Также в результате его действий основное здание муниципального дошкольного образовательного учреждения города Алушты доведено до состояния, не позволяющего его эксплуатировать. Тем самым бывший глава ЖКХ Алушты сорвал реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» в своем городе.

В настоящее время 20 томов уголовного дела направлены в суд.

Симферополь, Оксана Мурзина

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