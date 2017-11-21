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Вторник, 21 ноября 2017, 18:42 мск

Крым

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Севастопольский губернатор попал под пресс санкций ЕС

Севастопольский губернатор попал под пресс санкций ЕС

Евросоюз ввел санкции против губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая информация размещена в официальном журнале ЕС. Уточняется, что таким образом в Европе отреагировали на выборы губернатора, прошедшие 10 сентября.

«Работал на дальнейшую интеграцию незаконно присоединенного Крымского полуострова в РФ», – сообщается в журнале. Теперь севастопольскому градоначальнику запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также в случае наличия у него банковских счетов в европейских банках они будут заморожены.

Напомним, санкции в отношении Крыма были введены после референдума в 2014 году и с тех пор неоднократно расширялись и продлевались. В частности, ЕС запретил своим предпринимателям все виды торговой деятельности с Крымом – в том случае, если сделки не оформляются через украинскую таможню. Базирующимся в Евросоюзе компаниям запретили покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании, оказывать туристические услуги на полуострове. Кроме того, ЕС запретил выдавать визы крымчанам в российских консульских учреждениях европейских стран. Ряд федеральных и крымских политиков и чиновников попал под персональные санкции.

Севастополь, Анастасия Зук

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