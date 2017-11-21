Севастопольский губернатор попал под пресс санкций ЕС

Евросоюз ввел санкции против губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая информация размещена в официальном журнале ЕС. Уточняется, что таким образом в Европе отреагировали на выборы губернатора, прошедшие 10 сентября.

«Работал на дальнейшую интеграцию незаконно присоединенного Крымского полуострова в РФ», – сообщается в журнале. Теперь севастопольскому градоначальнику запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также в случае наличия у него банковских счетов в европейских банках они будут заморожены.

Напомним, санкции в отношении Крыма были введены после референдума в 2014 году и с тех пор неоднократно расширялись и продлевались. В частности, ЕС запретил своим предпринимателям все виды торговой деятельности с Крымом – в том случае, если сделки не оформляются через украинскую таможню. Базирующимся в Евросоюзе компаниям запретили покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании, оказывать туристические услуги на полуострове. Кроме того, ЕС запретил выдавать визы крымчанам в российских консульских учреждениях европейских стран. Ряд федеральных и крымских политиков и чиновников попал под персональные санкции.

Севастополь, Анастасия Зук

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