Крым не может избавиться от опасных отходов – слишком дорого

В Крыму построят мусоросжигательный завод, если подобные объекты хорошо себя зарекомендуют в других регионах России. Об этом сообщила депутат Госсовета Ольга Виноградова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти республики с большим интересом наблюдают за реализацией проекта по строительству мусоросжигательных заводов в Подмосковье. В первую очередь их интересует эффективность заводов и оправданность вложения средств.

«Если эта технология будет признана эффективной, поверьте, Крым будет первым из других регионов, кто внедрит ее у себя», – сказала Виноградова.

Она напомнила о решении министерства ЖКХ Крыма, согласно которому программа по санитарной очистке республики не предусматривает ни одного мусоросжигательного завода. В то же время, по ее словам, до конца года в Крыму должны определиться с методом рекультивации 7 свалок. Речь идет о полигонах ТКО, на территорию которых вывоз мусора был официально разрешен.

По информации начальника юридического отдела АНО «ЖКХ Контроль РК», члена Общественной палаты Крыма Вячеслава Мартынова республика пока не может избавиться от накопившего в качестве вторсырья стекла.

«У нас скопилось более 100 тонн стекла. Люди стекло не выкидывали, а сдавали, оно и копилось. В Крыму нет стеклотарного завода. Стекло необходимо везти на материк, но стоимость вывоза этого вторсырья дороже, чем само вторсырье», – рассказал Мартынов, добавив, что подобная проблема сложилась и с батарейками. По словам общественника в России есть только один завод, который может принять батарейки, но их вывоз из Крыма будет очень дорогим.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.11.17

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