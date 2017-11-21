МЧС: регионы Крыма не готовы к снежному авралу

Снегоуборочная техника крымских предприятий вызывает опасение у МЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ведомства провели мониторинг состояния спецтехники ряда коммунальных предприятий Судака, Белогорска, а также Кировского и Джанкойского района. Техника некоторых предприятий не готова к оперативному выезду и находится в нерабочем состоянии: многие спецмашины не обновлялись более 30 лет. Кроме того предприятия не запаслись достаточным количеством противогололедных посыпочных материалов. А там, где смесь все же имеется, ее состав не соответствует нормам: в ней обнаружены примеси земли и грязи.

Серьезное опасение вызывает и логистика, предусматривающая подвоз горюче-смазочных материалов из другого района, который из-за непогоды попросту может быть отрезан от участка, где необходимо провести расчистку трассы.

В Белогорском районе на технике повышенной проходимости отсутствуют аккумуляторы, в Кировском районе у спецмашин нет отвалов для уборки снега. По информации пресс-службы МЧС Крыма, из четырех проверенных регионов хорошо подготовились только в Джанкойском районе.

«И это в условиях действующего штормового предупреждения, когда в любой момент дороги полуострова могут оказаться под слоем снега и льда», – заявил начальник главного управления МЧС Крыма Сергей Шахов. В ведомстве отмечают, что и дальше будут проводить мониторинг состояния спецтехники в крымских регионах.

Как сообщал «Новый День», из-за нехватки снегоуборочной техники в Крыму бульдозеры, экскаваторы, находящиеся в частной собственности, поставят на учет и привлекут к расчистке дорог от снега. Выполненная работа, а также эксплуатация снегоуборочных машин будет оплачиваться.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 21.11.17

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