Крымчан не устраивает работа управляющих компаний

Работа управляющих компаний не устраивает крымчан. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщила депутат Госсовета Крыма Ольга Виноградова.

Жители республики чаще всего жалуются на то, что «объем услуг, который указан в договоре, больше, чем фактически оказываемый». К примеру – компании не следят за территорией дома, редко проводят уборку. Большое количество жалоб поступает и на объемы работ в рамках проведения текущего ремонта домов.

При этом депутат не считает, что некачественная работа управляющих компаний является главной проблемой в сфере ЖКХ в Крыму.

«Сказать, что объем недовольства их работой очень большой – это неправильно. Больше возникает вопросов по капитальному ремонту или работе единого информационно-расчетного центра. По работе управляющих компаний вопросов меньше», – рассказала Виноградова.

Она напомнила о запланированных изменениях в федеральном законодательстве, контролирующем выдачу лицензий компаниям. Депутат считает, что «если государство идет по пути ужесточения», значит жалобы на работу фирм, обслуживающих многоквартирные дома, является актуальной проблемой для многих регионов России.

«Надо контролировать и быть активным. В каждом доме должны быть неравнодушные люди. Потому что если ты сам не будешь контролировать, что тебе за услуги оказывает управляющая компания и на какую сумму, если просто бездумно платить и не спрашивать, можно попасть на недобросовестного директора или компанию», – сказала Виноградова.

В то же время, в Общественной палате России говорят, что исходя из статистики, некачественную работу управляющих компаний, которая приводит к увеличению жалоб от крымчан, все же следует считать одной из главных проблем в сфере ЖКХ республики.

«Мы ежеквартально получаем от коллег перечни обращений в общественную приемную. На что я бы обратила внимание: во всей России самой основной темой является начисление за ЖКХ, а в Крыму – тема управления многоквартирными домами. 40% обращений связаны с управляющими компаниями», – заявила первый заместитель председателя комиссии ОП России по ЖКХ, исполнительный директор Национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.11.17

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