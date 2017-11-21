Крымчане, отапливающие дома электричеством, получат льготы

Жители Крыма, отапливающие свои дома электричеством, получат льготы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос обсуждался сегодня на встрече главы РК Сергея Аксенова с заместителем председателя Совета министров Павлом Королёвым.

Только в Кировском районе электричеством отапливаются 907 домов. Министерство ЖКХ совместно с местными администрациями проведут конкретный учёт всех жителей, отапливающихся посредствам электросистем. Они будут оплачивать электроэнергию по тем же нормативам, что и остальные крымчане, но с 40%-ной скидкой.

Сергей Аксенов поручил решить этот вопрос до конца года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.11.17

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