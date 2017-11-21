российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 ноября 2017, 18:42 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Крымчане, отапливающие дома электричеством, получат льготы

Крымчане, отапливающие дома электричеством, получат льготы

Жители Крыма, отапливающие свои дома электричеством, получат льготы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос обсуждался сегодня на встрече главы РК Сергея Аксенова с заместителем председателя Совета министров Павлом Королёвым.

Только в Кировском районе электричеством отапливаются 907 домов. Министерство ЖКХ совместно с местными администрациями проведут конкретный учёт всех жителей, отапливающихся посредствам электросистем. Они будут оплачивать электроэнергию по тем же нормативам, что и остальные крымчане, но с 40%-ной скидкой.

Сергей Аксенов поручил решить этот вопрос до конца года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.11.17

МЧС: регионы Крыма не готовы к снежному авралу. / Крым не может избавиться от опасных отходов – слишком дорого. / Севастопольский губернатор попал под пресс санкций ЕС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

«Femen»: Украина после майдана обменяла голову на торт

МЧС: регионы Крыма не готовы к снежному авралу

Крым не может избавиться от опасных отходов – слишком дорого

Севастопольский губернатор попал под пресс санкций ЕС

Нежелание крымчан платить за капремонт беспокоит Общественную палату России

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости