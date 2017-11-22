Мэрия Симферополя в память о жертвах фашизма купит 100 гвоздик

Митинг памяти у расстрельного рва под Симферополем пройдет 11 декабря, мэрия купит к мероприятию

100 гвоздик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Симферополь готовится

почтить память крымчаков и евреев – жертв фашизма.

Напомним, город был оккупирован фашистами 2 ноября 1941 года. Крымчакам и евреям приказали 9-10 декабря явиться на сборные пункты. Приказ распространялся на всех членов семей, включая женщин, детей и стариков. Со сборных пунктов людей отправляли к противотанковому рву на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия (балка Тубай) и там расстреливали. Начиная с 11 декабря, в течение примерно десяти дней с раннего утра и до вечера из Симферополя десятки машин привозили сюда ни в чем не виноватых людей.

Казнили здесь и в 1942-м, и в 1943-м. Считается, что тогда были расстреляны от 14 до 17 тысяч евреев, более полутора тысяч крымчаков, цыгане, красноармейцы. Точных цифр, естественно нет. После войны могила привлекла «черных копателей». Поэт Андрей Вознесенский посвятил этим событиям поэму «Ров», после чего здесь стараниями энтузиастов появился первый обелиск – в виде черного крыла.

В этом году ставший традиционным митинг памяти у мемориальных знаков, определяющих границы рва, где погребены расстрелянные жители Крыма, начнется на 10-м километре Феодосийского шоссе возложением цветов в 11 часов 11 декабря.

Администрация Симферополя привезет сюда 100 гвоздик: на их покупку выделено 3 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 22.11.17

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