Паранойя: в ЕС требуют запретить «крымские деньги»

В ЕС потребовали запретить хождение в ЕС двухсотрублевых купюр с изображением Севастополя. Соответствующее обращение поступило в Европейский центральный банк (ЕЦБ) и другие структуры из Латвии.

Как уже сообщал «Новый День», 12 октября Банк России ввел в обращение банкноты номиналами 200 и 2000 рублей. Символы для банкнот были выбраны по итогам общероссийского голосования в 2016 году. На 200-рублевой купюре изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический. Появление купюр в Европе вызвало очередную истерику в определенных кругах. «В соответствии с санкциями, которые Евросоюз ввел против России, а также из солидарности с Украиной мы хотим, чтобы в банках и обменных пунктах на территории ЕС не принимали российскую купюру, на которой изображен Севастополь. Это неприемлемо до тех пор, пока территориальные споры между Москвой и Киевом не будут полностью решены, – заявил инициатор запрета, один из лидеров Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке.

Отметим, в Латвии нет законов, регулирующих этот вопрос: обменные пункты и банки вправе сами решать, принимать ли им двухсотрублевые купюры с изображением символов Крыма или нет.

«Это просто какая-то паранойя. Ситуация в Латвии начинает походить на то, что происходит на Украине, где просто разыскивают всё, что как-то связано с Россией и может подлежать запрету, – цитируют «Известия» представителей компании «Марика» – главной сети обменных пунктов в Латвии. – Сейчас под прицелом оказались российские деньги. Мы не видим причины отказывать российским туристам и другим людям в обмене официальных денежных средств. В скором времени этот вопрос, скорее всего, поднимет парламентская партия «Национальное объединение» – главный рупор антироссийской пропаганды в стране».

Напомним, в Латвии уже пытались запретить отмечать День Победы и носить георгиевские ленточки в публичных местах. У подобных инициатив мало шансов на успех, отмечают эксперты, а предложение запретить российские деньги и вовсе обречено на провал, так как юридически нереализуемо:

«Новой купюрой могут возмущаться россияне, но не граждане стран – членов ЕС. Брюссель не имеет права указывать Москве, что изображать на своих банкнотах» – заявил член комитета ЕП по бюджету Томаш Здэховский.

Ряд других европарламентариев назвали инициативу полной глупостью.

Рига, Артем Рокотов

Рига. Другие новости 22.11.17

Мэрия Симферополя в память о жертвах фашизма купит 100 гвоздик. / Крымчан не устраивает работа управляющих компаний. / СМИ: Глава ЛНР бежал, в Луганск вошли войска. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»