В Ялте создадут новые особо охраняемые природные территории

Городские власти Ялты инициируют создание трех новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, ООПТ местного значения могут стать Лименская долина, усадьба Тессели и Солнечная тропа. В министерстве экологии и природных ресурсов республики предложение ялтинских властей поддерживают и обещают оказать полное содействие. Также в настоявшее время минэкологии завершает работу по установлению границ крымских ООПТ. На сегодняшний день уже установлены границы 170 особо охраняемых природных территорий, среди которых природные парки, государственные природные заказники, ландшафтно-рекреационные парки, парки-памятники садово-паркового искусства, пишут РИА «Новости».

В текущем году статус ООПТ получили биологический заказник «Красная Заря» в Бахчисарайском районе, геологический заказник «Аунлар» в Судаке и комплексный заказник «Озера Ачи и Камышинский луг» в Кировском районе.

Отметим, что за нарушение режима ООПТ вынесено штрафов на общую сумму около 5 млн рублей.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 22.11.17

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