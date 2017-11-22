Крым и Севастополь вошли в число лидеров по росту экономики, торговли и доходов

По итогам 9 месяцев текущего года Крым и Севастополь вошли в число 9 российских регионов, где отмечен рост промышленного производства, темпов строительства, оборота розничной торговли и реальных денежных доходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом полуостров оказался в лидерах сразу по трем макроэкономическим показателям, а Севастополь – по одному.

По оценке экспертов РИА «Рейтинг», опирающихся на данные министерства экономического развития РФ, за январь – сентябрь текущего года темпы роста работ в строительстве на полуострове выросли более чем в три раза. Также в Крыму зафиксировано самое существенное среди российских регионов увеличение реальных денежных доходов населения (+8,1%) и консолидированных бюджетов (+61,3%).

Севастополь, в свою очередь, возглавил таблицу субъектов РФ по росту оборота розничной торговли (+17,4%). Отметим, что в регионах этот показатель не превысил 9%.

«Анализ результатов девяти месяцев 2017 года в региональном разрезе подтвердил, что в российской экономике сохраняется тенденция постепенного восстановительного развития. По итогам года можно ожидать роста промышленного производства, увеличения оборота розничной торговли, положительных значений в строительной отрасли и, соответственно, увеличения количества регионов с позитивной динамикой социально-экономических показателей», – прогнозируют эксперты.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 22.11.17

Для Крыма нашли главного архитектора. / Аксенов: Энергоблокада Крыма войдет в учебники отечественной истории. / Отели Крыма, подражая Турции, открыли продажи на лето, но вместо 50-процентной скидки дают только 5%. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»