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Среда, 22 ноября 2017, 11:09 мск

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Крым и Севастополь вошли в число лидеров по росту экономики, торговли и доходов

Крым и Севастополь вошли в число лидеров по росту экономики, торговли и доходов

По итогам 9 месяцев текущего года Крым и Севастополь вошли в число 9 российских регионов, где отмечен рост промышленного производства, темпов строительства, оборота розничной торговли и реальных денежных доходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом полуостров оказался в лидерах сразу по трем макроэкономическим показателям, а Севастополь – по одному.

По оценке экспертов РИА «Рейтинг», опирающихся на данные министерства экономического развития РФ, за январь – сентябрь текущего года темпы роста работ в строительстве на полуострове выросли более чем в три раза. Также в Крыму зафиксировано самое существенное среди российских регионов увеличение реальных денежных доходов населения (+8,1%) и консолидированных бюджетов (+61,3%).

Севастополь, в свою очередь, возглавил таблицу субъектов РФ по росту оборота розничной торговли (+17,4%). Отметим, что в регионах этот показатель не превысил 9%.

«Анализ результатов девяти месяцев 2017 года в региональном разрезе подтвердил, что в российской экономике сохраняется тенденция постепенного восстановительного развития. По итогам года можно ожидать роста промышленного производства, увеличения оборота розничной торговли, положительных значений в строительной отрасли и, соответственно, увеличения количества регионов с позитивной динамикой социально-экономических показателей», – прогнозируют эксперты.

Симферополь, Оксана Мурзина

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