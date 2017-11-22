В Севастополе изъяли 15 тонн контрафактного спирта

Севастопольские полицейские изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров поддельного алкоголя.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Севастополю, во время рейда в селе Верхнесадовом был остановлен грузовой автомобиль, в кузове которого обнаружены более 1,5 тысячи десятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемной долей этилового спирта 95,3%.

Контрафактный алкоголь был изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171.3 Уголовного Кодекса РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Максимальное наказание по данной статье – лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в конце сентября текущего года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму пресекли попытку ввоза на полуостров 28 тонн спирта без акцизных марок и сопроводительной документации. Контрафактный алкоголь везли из Ставропольского края в фуре, перевозившей макулатуру.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 22.11.17

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