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Среда, 22 ноября 2017, 14:09 мск

Крым

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Крым получит меньше денег на социальные выплаты

Крым получит меньше денег на социальные выплаты

Москва сократит Крыму суммы на социальные выплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в следующем году на соцвыплаты из федерального бюджета будет выделено около 1,8 млрд рублей, что на 635 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Из республиканского бюджета на эти нужды будет выделено 11,5 млрд рублей.

Специалисты министерства труда и социальной защиты республики поясняют, что федеральная поддержка уменьшится только из-за того, что на полуострове уменьшилось количество россиян, которые должны получать финансовую помощь.

В текущем году из федерального бюджета Крым получил более 1,9 млрд рублей, а из крымского – более 6,6 млрд рублей, общая сумма составила более 8,5 млрд рублей. В то время как в 2018 году общая сумма из федерального и республиканского бюджетов в составит более 13,4 млрд рублей.

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