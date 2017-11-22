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Среда, 22 ноября 2017, 16:02 мск

Крым

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Зима отменяется: в Крым идет потепление

Зима отменяется: в Крым идет потепление

В Крыму опять меняется погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на текущей неделе на полуострове осадков не предвидится. До конца рабочей недели столбики термометров днем будут подниматься до +7 градусов, правда, ночи будут холодными – до – 5. «В выходные дни потеплеет до +9 градусов. А вот сначала следующей недели уже будет теплая погода до +14 градусов, ночные температуры тоже будут положительные, – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. – Декабрь встретим с теплом».

Напомним, с начала текущей недели на полуострове действовало штормовое предупреждение из-за снегопадов и сильного ветра. Однако непогода долго не бушевала: снег только слегка припорошил вершины крымских гор.

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