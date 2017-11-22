Зима отменяется: в Крым идет потепление

В Крыму опять меняется погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на текущей неделе на полуострове осадков не предвидится. До конца рабочей недели столбики термометров днем будут подниматься до +7 градусов, правда, ночи будут холодными – до – 5. «В выходные дни потеплеет до +9 градусов. А вот сначала следующей недели уже будет теплая погода до +14 градусов, ночные температуры тоже будут положительные, – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. – Декабрь встретим с теплом».

Напомним, с начала текущей недели на полуострове действовало штормовое предупреждение из-за снегопадов и сильного ветра. Однако непогода долго не бушевала: снег только слегка припорошил вершины крымских гор.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.11.17

Крым получит меньше денег на социальные выплаты. / Казалось бы, при чем тут Зубков? Владельца дельфинария возле ялтинского зоопарка «Сказка» вновь оштрафовали. / Неразбериха в Луганске выгодна Порошенко. Создание Новороссии откладывается на неопределенный срок. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»