Крыму не обещают снижения цен после открытия моста через пролив

С открытием Керченского моста не стоит ожидать резкого снижения цен на продукты питания в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве промышленной политике республики прогнозируют «постепенное выравнивание ситуации». По словам заместителя министра промышленной политики Крыма Яна Латышева, открытие моста принесет положительные изменения в сложившуюся конкурентную среду в республике. Что и отразится на снижении цен. Однако ждать этого возможно придется не один месяц.

«Чем ближе к запуску моста, тем больше обращается предприятий с материковой части России относительно возможности открытия здесь предприятий», – рассказал Латышев. По его информации, в Крыму заинтересованы работать фирмы, которые намерены не только доставлять грузы в республику, но и вывозить их на материк.

Сейчас в Крым при помощи автомобилей доставляется 80% грузов. Дороговизна доставки в конечном итоге отражается на цене продуктов. И специалисты относятся к перспективе снижения цен с меньшим энтузиазмом, чем чиновники: «Средняя стоимость доставки продуктов питания фурой из Москвы в Симферополь составляет 150 тысяч рублей. Хотя из Крыма в Москву стоимость доставки такой же фурой – 50 тысяч рублей. Товаров для большого количества машин, которые попадут в Крым, на сегодняшний день немного, поэтому многие из перевозчиков уходят пустые, и в принципе обратные загрузки сводятся к тому, чтобы «отбить» стоимость паромной переправы», – рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма, экс-министр транспорта республики Анатолий Цуркин.

Действенным способом, который может повлиять на снижение цен по перевозке грузов, Цуркин назвал усиление конкуренции со стороны операторов железнодорожных перевозок. Что может произойти после запуска железнодорожной части Крымского моста.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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