Перевозчики Крыма пожаловались на пропадающий после досмотра на переправе груз

Перевозчики недовольны срывом пломб с грузов при досмотре на Керченской паромной переправе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при осмотре фур грузовые пломбы снимаются, но обратно не устанавливаются, что делает груз незащищенным от возможного воровства.

«Автомобили, которые с грузами идут в Крым или из Крыма, проходят на переправе досмотровые мероприятия. В рамках этих мероприятий грузовые пломбы, поставленные грузоотправителями, срываются. Естественно, нечестные на руки водители часть тех или иных грузов похищают», – рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма, экс-министр транспорта республики Анатолий Цуркин. При этом он уточнил, что пломбы снимаются с внутренних грузов – таможенные пломбы не трогают.

Пропажа товаров отражается на торговых сетях и в конечном итоге – на потребителях.

В свою очередь начальник управления обеспечения работы Керченской паромной переправы Виктор Гуриев сообщил, что досмотром занимаются сотрудники спецучреждения Минтранса России.

«Их позиция заключается в том, что при проведении досмотра в присутствии представителя этого груза, пломбу они не должны обратно вешать. С такой позицией мы в целом не согласны. Мы обратились в соответствующее подразделение министерства транспорта России с целью получить разъяснения, как на самом деле должен происходить процесс досмотра», – заявил Гуриев.

По его словам, если ответ от министерства транспорта России подтвердит законность действий сотрудников учреждения, то оператор переправы – «Морская дирекция», будет инициировать внесение изменений в правовые акты.

Также Цуркин рассказал о том, что на сегодняшний момент многие перевозчики из Европы начали доставлять товары в Крым без оформления грузов в Краснодарском крае.

«Поток грузов из Евросоюза – Италии, Польши, напрямую идет в Крым. И самое интересное, что европейские отправители в таможенных данных указывают: «Россия, Симферополь», – сообщил Цуркин, отметив, что наблюдается рост импорта грузов в Крым.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.11.17

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