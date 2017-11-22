В Симферополе за круглым столом жёстко поговорили о фурах и пробках – и разошлись

Грузоперевозчики Крыма готовы внести свою лепту в борьбу с пробками в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в профильной ассоциации предлагают ограничить передвижение фур по территории полуострова.

«Мы изначально выступали и выступаем за ограничение въезда автомобилей свыше 12 тонн в дневное время в Симферополь и другие города Крыма», – сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Между тем, в администрации Симферополя предполагают, что подобное ограничение может быть введено только в долгосрочной перспективе. Чиновники планируют предусмотреть генпланом города установку на всех въездах в Симферополь весовых комплексов, а также организовать стоянки для разгрузки фур.

Однако общественники настаивают на более срочном решении проблемы пробок в Симферополе. В то же время, экспедиторы рассчитывают, что в случае официального запрета администрацией движения фур определенного веса, чиновники все же смогут выдавать разрешения на проезд, оформляя это как платную услугу.

Эксперты предвидят возможные обострения проблемы с пробками не только в Симферополе, но и на Южном берегу Крыма – после запуска движения по Крымскому мосту. Член Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов уверен, что даже возможна ситуация, когда «будет пробка от Ялты от Симферополя».

«До ввода моста и трассы «Таврида» остались считанные месяцы. А инфраструктура Южного берега Крыма не готова к встрече такого количества легковых автомобилей. За легковыми, естественно, потянутся, грузовые, потому что чем больше людей – тем больше товаров», – убежден общественник.

Председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец обратил внимание на другую острую для Крыма проблему. Он напомнил, что зачастую движение грузовиков в Крыму связано с выполнением ФЦП и строительством различных объектов. По его словам, многие грузоперевозчики игнорируют нормы по допустимой загрузке и при этом избегают штрафов.

«Когда мы изучаем дорогу, выходим с надзором на трассу, мы видим, что порождено новое коррупционное содействие между ГИБДД, перевозчиком и генподрядчиком или заказчиком. Заказчика устраивает перегруз, он водителю это разрешает и не воспрепятствует. Водитель даже готов заплатить 100 рублей за «обилечивание» на трассе. Это у нас есть – если кто-то скажет, что нет, пусть приходит, я ему объясню, потому что у меня есть конкретные факты, с номерами машин», – заявил Запорожец.

Депутат считает, что до ввода в эксплуатацию Крымского моста на дороги республики следовало бы распространить действие системы «Платон» или его аналога. Таким образом, поступления в бюджет могли бы частично компенсировать нанесенный ущерб.

«У нас нет федеральных дорог, чтобы применить «Платон». Если бы этот «Платон», со всеми его вытекающими последствиями, применить на наших региональных дорогах, на перегрузах, я скажу – это было бы нормально и справедливо», – сказал Запорожец.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.11.17

В Киеве приказали СБУ изъять крымские объекты, арестованные украинским судом. / Перевозчики Крыма пожаловались на пропадающий после досмотра на переправе груз. / У известного майданщика и шоумена отпала челюсть при взгляде на крымские проекты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»