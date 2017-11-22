«Цирк бесплатный!» В Ялте уволили высокопоставленных чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил заместителя главы администрации Ялты Владимира Блажнова и руководителя Форосского территориального органа Анатолия Быкова. Решение принято по итогам выездного приема граждан в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Блажнов уволен по статье, Быков написал заявление по собственному желанию. Теперь уже бывшего замглавы ялтинской администрации Сергей Аксенов назвал главным отписчиком города: «Это просто цирк бесплатный! Такие ответы дает, что стыдно говорить», – возмутился глава Крыма.

Говоря о проблемах курортной столицы полуострова, Сергей Аксенов отметил, что они стандартные: некачественная работа МУПов и сетевых компаний, хамство должностных лиц, отписки, слабое транспортное сообщение и, безусловно, ключевая для Ялты проблема – застройка.

«Несмотря на тот позитив, которого все равно много, все достижения обесцениваются игнорированием чиновниками просьб граждан», – подчеркнул крымский премьер, добавив, что городские власти в течение недели должны внести предложения по оптимизации МУПов, которых в округе насчитывается 26: «Мало того, что это, мягко говоря, не лезет ни в какие ворота, так еще и является абсолютно бестолковой системой без малейшего экономического обоснования. Также надеюсь увидеть предложения по увольнению тех директоров учреждений, на которых поступает огромное количество жалоб».

Что касается застройки в Ялте, то еженедельно будет проводиться видеоселекторное совещание, в рамках которого будут приниматься решения по борьбе с нелегальными и полулегальными стройками: «При том количестве коммерческих объектов, которые буквально наводняют Ялту, ни Крым, ни город не получают налогов. Ялта должна процветать, а не быть дотационным регионом», – подчеркнул Аксенов.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 22.11.17

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