Да ладно! В Крыму отремонтируют трубы, выводящие канализацию в море

Коммунальщики Крыма готовы обсудить и оплатить сразу несколько проектов изыскательных работ по капитальному ремонту глубоководных выпусков в море очищенных канализационных стоков. Служба капстроительства занимает особую позицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канализационно-очистные сооружения (КОС) – одно из самых слабых мест крымской инфраструктуры. В некоторых населенных пунктах вода из канализации почти без очистки льется в море, что вызывает справедливые нарекания и местных жителей, и отдыхающих. Регулярно под запрет санитарных служб попадают пляжи Рыбачьего, Малореченского, Солнечногорска (все – Большая Алушта), поселков Большой Ялты, Судака, Николаевки, Песчаного. Не миновала эта беда и севастопольские пляжи.

Отсутствие очистных и канализации в Коктебеле стало общим местом в критике местной власти. «Малые» отели, пансионаты и кафе, являясь при этом не всегда «малыми», построенные без проектов и разрешений, просто нелегально сливают свои стоки в ливневку.

В прошлые годы журналисты даже составляли карты фекальных курортов полуострова.

В течение последних недель ГУП «Вода Крыма» объявило стразу несколько конкурсов на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Капитальный ремонт глубоководного выпуска КОС». Отремонтировать трубу, выводящую стоки подальше в море, планируется в Солнечногорском, Партените, Евпатории, Алуште, на мысе Илья (Феодосия).

Стоимость каждого проекта составит 6 – 10 млн руб, общая сумма объявленных на сегодня конкурсов – 38 млн руб. Срок исполнения работ – середина 2018 года. Источниками финансирования являются бюджет Крыма и – частично – собственные средства «Воды Крыма». Будущие строительно-монтажные работы предполагается вести на средства бюджета РФ.

Особняком в этом списке проектов стоит выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в поселке Кацивели» (Ялта). Этот аукцион проводит служба капитального строительства РК и стоит проект на порядок дороже – 68 млн руб.

Предполагается, что КОС будут иметь разную производительность, а сама труба – разную протяженность: на 300 метров от берега стоки отведут в Солнечногорском, Кацивели и Партените, на 1 километр в Феодосии. В техзадании учитывается опасность 8-балльного землетрясения (с уточнением: «раз в 500 лет») и оговаривается будущий срок службы объекта – 25 лет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.11.17

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