В США документально подтвердили российский статус Севастополя

Севастопольский раввин Биньямин Вольф получил в США документ, где его город назван российским.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Вольф принимал участие во Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке вместе с пятью тысячами руководителей еврейских общин со всего мира. Организаторы внесли его в список, как представителя России, выдали ему пропуск на мероприятия Конгресса с надписью «Sevastopol, Russia» и официально представили его другим участникам как делегата от российского Севастополя.

«В работе конгресса часто принимают участие политики со всего мира и американские конгрессмены. И когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя – это очень знаково. Самая авторитетная организация еврейского мира признает наш город российским», – цитирует Вольфа РИА «Новости».

Раввин добавил: за все время Конгресса никто из американских чиновников не удивился, что на его бейдже было написано «Sevastopol, Russia».

Севастополь, Варвара Бурлакова

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