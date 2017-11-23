В Севастополе перекроют президентское шоссе

В Севастополе из-за обезвреживания бомб будет перекрыто движение автотранспорта по президентскому шоссе.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС Севастополя, 24 ноября в районе Мекензиевского лесничества В Балаклавском районе сотрудники МЧС и ЧФ РФ будут обезвреживать пять немецких авиабомб «SD-50» и «SC-50» времен Великой Отечественной войны, которые подлежат уничтожению на месте.

Спасатели отмечают, что возможный радиус разлета осколков с учетом условий расположения бомб составляет около 300 метров. В связи с этим с 12:00 и до окончания подрывных работ будет приостановлено движение по опасному участку президентского шоссе. Автолюбителей просят воздержаться от поездок в сторону опасной зоны.

Севастополь, Анастасия Зук

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