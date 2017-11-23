Севастопольцы получили 21 уголовное дело за незаконную прописку

В Севастополе силовики с начала года возбудила 21 уголовное дело в отношении горожан, решивших фиктивно прописать иностранцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще 15 уголовных дел органы возбудили из-за фиктивной поставки на учет.

«Фиктивная постановка граждан на миграционный учет без предоставления жилых помещений, где реально могут проживать иностранные граждане, влечет ответственность за собой, как административную, так и вплоть до уголовной ответственности. Конечно, это очень важный вопрос. И я бы хотел предупредить жителей города о соблюдении миграционного законодательства, еще раз взвесить все «за» и «против», когда предлагают заработать на такой фиктивной постановке», – заявил заместитель начальника УМВД России по Севастополю – начальник полиции Марк Левин.

Всего по данным МВД в Севастополе в этом году на учете состояло 19 тысяч мигрантов. Большая часть из них – украинцы. А вот выходцев из Средней Азии в Севастополе зарегистрировали значительно меньше, чем в других регионах.

Напомним, в сентябре прокуратура Ленинского района направила в суд материалы по уголовному делу в отношении сотрудницы УФМС по Севастополю. Женщина в течение 2015 года фиктивно ставила на учет по месту своей регистрации граждан Украины и Израиля. До того как ее действия стали известны следователям, она успела поставить на учет 19 иностранцев.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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