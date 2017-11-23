В Крыму арестованы экстремисты, вымогавшие деньги у иностранца

В Симферополе за вымогательство задержали членов запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представителя крымской ячейки запрещенной организации вымогали у гражданина Турции 7 тысяч долларов. По данным правоохранительных органов, среди задержанных лидер ялтинской ячейки организации, председатель ячейки поселка Грушевка в Судакском регионе, отец фигуранта уголовного дела о беспорядках под зданием Верховного Совета Крыма и так далее.

Известно, что вместе с экстремистами была задержана 82-летняя женщина, которую злоумышленники использовали в качестве посредника для получения взятки. Пенсионерке во время задержания стало плохо. Силовики вызвали ей скорую помощь, однако уже в медучреждении она скончалась, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник. В отношении остальных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.11.17

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