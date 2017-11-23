В Крыму убили семью бизнесменов

В Симферопольском районе убили семейную пару предпринимателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тела 60-летнего мужчины и 51-летней женщины с колото-резанными ранами обнаружили в их доме в селе Кольчугино 22 ноября.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержание причастных к совершению тяжкого преступления, полицейские провели подворовой обход села, опросили возможных свидетелей и очевидцев, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. В короткие сроки была установлена личность подозреваемого», – сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Подозреваемым в совершении двойного убийства оказался 22-летний местный житель, который неофициально работал на погибших. По версии следователей, после совершения преступления он скрывался в доме своего знакомого в Симферополе. Но его местонахождение все равно было установлено, и оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в день совершения убийства.

Если на суде вина мужчины будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 23.11.17

В Крыму арестованы экстремисты, вымогавшие деньги у иностранца. / СМИ: Глава ЛНР снова сбежал. / ЧП в «Артеке»: пострадал ребенок. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»