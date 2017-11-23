Генпрокуратуру Украины и СБУ наказали за нарушение прав главы Крыма и спикера Госсовета РК

Генпрокуратура и Служба безопасности Украины нарушили права Натальи Поклонской, Сергея Аксенова и Владимира Константинова. К такому выводу пришли украинские судьи.

Как уже сообщал «Новый День», генеральная прокуратура Украины обвиняет Аксенова, Константинова и Поклонскую в государственной измене. Адвокатов не допускали к защите, судебные заседания по этому делу проводятся в закрытом режиме.

Суд обязал внести сведения о выявленных нарушениях в Единый реестр досудебных расследований, а также возбудить по этому факту уголовное расследование. После этого генеральная прокуратура признала право адвоката Максима Могильницкого защищать обвиняемых и подтвердила, что все необходимые для этого документы оформлены надлежащим образом.

«Осталось только дождаться, когда же меня и моих партнеров допустят к материалам дела и позволят, наконец, узнать, на чем же строятся обвинения в госизмене в адрес моих клиентов», – заявил Могильницкий.

«Тем временем мы ведем увлекательный диалог с прокуратурой АР Крым, сотрудники которой, очевидно, считают себя самыми хитрыми, – добавил правозащитник. – На запрос адвоката о том, ведет ли эта прокуратура какие-либо уголовные производства в отношении Натальи Поклонской, они ответили, что в следственном отделе ГУ Национальной полиции в АР Крым и Севастополе уголовные производства в отношении Поклонской отсутствуют. При чем здесь Нацполиция? Думаю, на этот вопрос не смогут ответить и сами прокуроры.

Все остальные адвокатские запросы прокуратура АР Крым оставляет без ответа, не признавая адвокатов защитниками в процессе Поклонской, Аксенова и Константинова. В ближайшее время мы будем добиваться от суда признать эти действия нарушением так же, как и в случае с генеральной прокуратурой».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.11.17

В Крыму убили семью бизнесменов. / В Крыму арестованы экстремисты, вымогавшие деньги у иностранца. / СМИ: Глава ЛНР снова сбежал. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»