Туротрасль принесла Крыму более 1,5 млрд рублей

В Крыму выросли налоговые поступления от туристической отрасли. Об этом сообщил первый замминистра курортов и туризма республики Игорь Котляр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 20 ноября количество туристов, посетивших полуостров, составило 5 млн 85 тыс человек. Несмотря на снижение турпотока, за 9 месяцев 2017 года было перечислено более 1,6 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Котляра, большая часть гостей полуострова выбрали для отдыха ЮБК – 45%, западный Крым – 22%, восточный – 19,5%, 13,8% – посетили другие регионы республики. Он также отметил, в текущем году в республики официально функционировало около 800 объектов размещения, вместимостью более 150 тыс мест.

По оценке главного курортного ведомства республики, главным плюсом 2017 года стало увеличение географии полетов – перелеты в Крым осуществлялись по 60 направлениям, а в прошлом году по 55 направления. При этом традиционно главным минусом остаются высокие цены, несоответствующие сервису, а также средства размещения, работающие в тени еще с украинского периода.

Как сообщал «Новый День», в этом году Крым очень часто занимал топовые места в рейтинге популярных направлений, однако первое место зачастую уступал курортам Краснодарского края.

Напомним, отели Крыма и Краснодарского края решили в этом году, как и зарубежные конкуренты, открыть продажи по акциям раннего бронирования – оплачивая тур сейчас, турист получает скидку. Правда, если турецкие и греческие отельеры дают дисконт до 50%, то российские – только 5% – 7%.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.11.17

Неправильная парковка обойдется жителям Симферополя на треть дороже. / Явление «Апостола»: главного пиарщика Овсянникова уволят. / ОНФ: Самые убитые дороги в Москве и Крыму. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»