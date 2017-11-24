Праздник к нам приходит: трюфели и «Аленка» достанутся не всем юным крымчанам

Крымчане принесут своим детям сладкие новогодние подарки, которые будут сильно различаться как по содержанию, так и по стоимости. Большинство аукционов по из закупке госпредприятия провели по принципу «по одежке протягивай ножки».

Самыми скромными окажутся цветные пакетики и коробочки для отпрысков муниципальных служащих. Из городского бюджета Белогорска на каждый из 380 детских подарков выделено по 236 руб, в горадминистрации Симферополя уложились в 250 рублей.

Конфеты, обязательные для поставки, перечисляются в техзадании поштучно: две желейных, две вафельных, две комбинированных глазированных… «Изюминкой» станут две минишоколадки «весом не менее 15 гр, с нежной сливочной начинкой со вкусом капучино или кофе, или кокоса, или ирландских сливок, или ванили».

«Почта Крыма» купила подарки по 503 руб, «Крымтелеком» – по 565. У связистов в перечне содержимого появляется 50-граммовая плитка шоколада «Аленка», конфеты высшей категории (упоминаются традиционные Кара-Кум, Красная Шапочка, Мишка, Петушок, Белочка, трюфели).

«Черноморнефтегаз» собирался купить 3 тыс подарков по 951 руб. Здесь считают не поштучно, а на вес. Каждый пакет должен содержать 700 г шоколадных конфет, по 100 г карамели, печенья и мармелада. Желающих продать подобный килограмм кондитерских изделий, дополненных символом наступающего года – мягконабивной собачкой с крепкими ушами и глазами – нашлось слишком много: в ходе торгов цена упала вдвое.

В результате самыми дорогими подарки, которые удалось обнаружить на сайте госзакупок, оказались новогодние кульки для детей работников филиала «Крымаэронавигация». Они, правда, прошли в общей массе подарков ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Москва потратила на каждый из них 817 рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.11.17

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