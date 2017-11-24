В парламенте Словакии выступили за признание российского Крыма

В Национальном совете Словакии выступили за признание легитимности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необходимости уважать волеизъявление крымчан заявил руководитель пресс-службы оппозиционной парламентской партии «Народная партия – Наша Словакия» Милан Угрик. Эту позицию поддержал и ряд независимых депутатов.

Воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с международным правом и по воле большинства крымчан, считает независимый депутат Петер Марчек, поэтому он намерен предложить Национальному совету определиться с крымским вопросом.

Отметим, в словацком парламенте заседают 150 депутатов. Для того чтобы вынести вопрос на голосование, необходимо получить поддержку 10% парламентариев. По мнению Марчека, это не составит труда: идею поддерживает партия «Народная партия – Наша Словакия», у которой 14 мест в парламенте, а также ряд внефракционных депутатов.

В пресс-службе «Народной партии» заявили: отделение части территории от суверенного государства необходимо всегда рассматривать не только с точки зрения международного права, но также исходя из тех обстоятельств, которые подтолкнули людей на такой шаг.

«Украина была умышленно развалена иностранными агентами и негосударственными организациями, финансируемыми в основном из США и Брюсселя. Запад развязал в стране войну, для того чтобы контролировать украинские рынки и создать марионеточное правительство, управляемое западными странами. Неудивительно, что часть населения Украины отказалась участвовать в спровоцированном извне конфликте и приняла решение выйти из состава страны. С человеческой точки зрения необходимо уважать волеизъявление крымчан и не разжигать дальнейшие конфликты, а также отказаться от антироссийских санкций», – цитируют «Известия» пресс-секретаря партии Милана Угрика.

Напомним, президент Словакии Андрей Киска заявляет, что Братислава никогда не признает «аннексию» Крыма и не будет нарушать единство ЕС.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 24.11.17

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