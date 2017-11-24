Депутат Бундестага: Непризнание Крыма обходится Германии слишком дорого

Непризнание крымского референдума и антироссийские санкции дорого обошлись Германии – страна потеряла более 42 тысяч рабочих мест, многие компании обанкротились. Об этом заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам депутата продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики. И потеря значительной части российского рынка наносит существенный ущерб стране.

Поэтому АдГ намерена инициировать снятие антироссийских санкций.

«По мнению большинства западных юристов, присоединение Крыма к России противоречит международному праву. Считаю этот вопрос спорным, – цитируют депутата «Известия». – Ведь, к примеру, Запад не посчитал отделение Косово нарушением территориального суверенитета Сербии. Однако на фоне рассуждения юристов существует политическая реальность. Крым – часть России, это не изменится. И очевидно, что жители Крыма больше тяготеют к России, нежели к Украине. И при любом урегулировании отношений с Россией следует смириться с тем, что Крым – российская территория. Мы будем выступать за такое урегулирование»».

Напомним, на выборах 24 сентября «Альтернатива для Германии», набрав 12,6% голосов, впервые прошла в немецкий парламент и стала третьей политической силой по степени влияния.

Берлин, Артем Рокотов

Берлин. Другие новости 24.11.17

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