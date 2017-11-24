В Крым повадился настырный пожилой нелегал

Гражданин одного из государств СНГ, следовавший из Киева в Севастополь, был задержан на крымской границе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 63-летнего нелегала-рецидивиста разоблачили на автомобильном пункте пропуска «Армянск».

Пограничникам иностранец предъявил украинский паспорт, который принадлежит его брату. Также выяснилось, что мужчина ранее за совершенное мошенничество больше года отбывал наказание в Керчи.

В настоящее время до выяснения всех обстоятельств иностранец задержан на 48 часов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Между тем, гражданином какой именно страны Содружества является иностранец – не уточняется.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 24.11.17

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