В Крыму «повязали» фермершу: выращивала скотину по голландской схеме

Крымчанка может получить тюремный срок за заготовку особо корма для домашних животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у 40-летней жительницы одного из сел Ленинского района полицейские изъяли более 0,5 кг высушенной марихуаны. По словам женщины, куст конопли вырос у нее во дворе. Затем она высушила растение и хранила якобы для кормления своего домашнего скота.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств, в крупном размере». Теперь крымчанке грозит тюремный срок: от трех до десяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Между тем, например, в Голландии действительно подкармливают коров коноплей. Фермеры отмечают, что волокна растения улучшают пищеварение у крупного рогатого скота. А вот свиней кормят дурманящей травой, чтобы они быстрее набирали вес и хорошо спали.

Ленино, Анастасия Зук

Ленино. Другие новости 24.11.17

Крымские города оказались внизу рейтинга по качеству работы общественного транспорта. / В Крым повадился настырный пожилой нелегал. / Депутат Бундестага: Непризнание Крыма обходится Германии слишком дорого. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»