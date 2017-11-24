У задержанных меджлисовцев нашли оружие и наркотики

У задержанных членов запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» нашли оружие и наркотики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обысков изъяты три автомата Калашникова, около 60 патронов калибра 7,62, материалы экстремистско-террористического содержания, а также наркотики растительного происхождения в значительном размере.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в результате совместной операции УССБ и МВД Крыма были задержаны меджлисовцы, вымогавшие у гражданина Турции 7 тысяч долларов. По данным правоохранительных органов, среди задержанных лидер ялтинской ячейки организации, председатель ячейки поселка Грушевка в Судакском регионе, отец фигуранта уголовного дела о беспорядках под зданием Верховного Совета Крыма.

Вместе с экстремистами была задержана 82-летняя женщина, которую злоумышленники использовали в качестве посредника для получения взятки. Из-за пережитого стресса пенсионерке стало плохо. Силовики вызвали ей скорую помощь, однако уже в медучреждении она скончалась. В отношении остальных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц».

По факту обнаруженных оружия и наркотиков проводятся дополнительные проверки и экспертизы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 24.11.17

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