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Пятница, 24 ноября 2017, 11:28 мск

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Под Евпаторией уникальное озеро уничтожат ради элитной застройки

Под Евпаторией уникальное озеро уничтожат ради элитной застройки

На пляже села Уютное под Евпаторией, на территории которого расположен лиман с лечебной грязью, будет построен элитный частный жилой комплекс. Об этом сообщила экс-прокурор Крыма, ныне действующий депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», земельный участок уже передан строительной компании. В ходе работ грязевое озеро, на которое десятки лет приезжали люди для лечения различных заболеваний, будет засыпано, отмечает экс-прокурор.

«Мной уже направлены соответствующие запросы в контрольно-надзорные органы», – сообщила Поклонская.

В городской администрации Евпатории комментировать ситуацию отказались: «Если Наталья Владимировна направила запросы в контрольно-надзорные органы, то они разберутся и дадут ей ответ», – заявил РИА «Новый День» заместитель евпаторийского градоначальника Сергей Еременко.

Евпатория, Оксана Мурзина

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