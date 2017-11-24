Капитана, угробившего неродившегося ребенка, отправят в колонию

Керченский городской суд вынес приговор капитану катера «Стелс – 007», по вине которого в июне этого года погибли 2 женщины, 8 человек получили травмы, а беременная пассажирка катера потеряла ребенка.

Как уже сообщал РИА «Новый День», вечером 10 июня текущего года в 200-300 метрах от городской набережной Керчи катер «Стелс – 007» на полном ходу врезался в прогулочную яхту «Солярис». Две пассажирки яхты погибли на месте, ещё 8 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.

Экспертиза показала, что капитан «Стелса» был пьян и не справился с управлением. Позднее выяснилось, что он и его пассажиры отмечали свадьбу.

Суд признал обвиняемого виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ). Ближайшие 4 года владелец катера проведет в колонии-поселении. Отметим, что максимальное наказание по данной статье – 7 лет лишения свободы.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 24.11.17

Под Евпаторией уникальное озеро уничтожат ради элитной застройки. / У задержанных меджлисовцев нашли оружие и наркотики. / В Крыму «повязали» фермершу: выращивала скотину по голландской схеме. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»