Блогер Анатолий Шарий считает неизбежным возвращение Крыма в состав Украины

Известный украинский блогер Анатолий Шарий считает неизбежным возвращение народных республик Донбасса и Крымского полуострова под полную юрисдикцию Украины.

Об этом Шарий, часто приглашаемый центральными каналами России в качестве эксперта, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос, касающийся возможности возвращения Крыма в состав «Незалежной», задал один из ведущих во время радиоэфира с блогером.

«Да, конечно же. Я об этом мечтаю. Я считаю, что он является частью Украины. Это мое личное мнение», – цитирует издание ответ Шария на вопрос о принадлежности Крыма.

Блогер предположил, что на перемену в настроениях крымчан и, как следствие, желание вернуться обратно в «Незалежную», в перспективе может повлиять высокое качество жизни, которое должна продемонстрировать Украина.

«Я полагаю, когда они увидят большую разницу в уровне жизни, возможно, они не начнут бежать массово, но тогда, может быть, хотя бы начнут задумываться. Сейчас же они не задумываются, вот в чем проблема», – сказал Шарий о крымчанах.

Кроме того, блогер не считает ДНР и ЛНР самостоятельными республиками, называя их частью украинских областей, и также прогнозирует их возвращение, но, в отличие от Крыма, совсем скорое.

«Я думаю, очень скоро это произойдет. Я не знаю, на каких условиях это произойдет и как, под каким наблюдением, чтобы там не началась просто кровавая вакханалия, «ночь длинных ножей» какая-то», – отметил блогер, добавив, что, по его мнению, это будет происходить не кровавыми методами, иначе «надо уничтожить и выкосить там все население, чтобы занять территорию».

По мнению Шария, возвращение ЛНР и ДНР на Украину зависит исключительно «от Москвы». Блогер не сомневается, что ситуация в республиках контролируется Кремлем, поэтому уверен, что решение о их возврате рано или поздно вынужден будет принять президент России Владимир Путин – «позвонит или напишет депешу».

Последний вопрос в радиопрограмме был об отношении блогера к президенту РФ. Один из слушателей попросил его определиться с характеристикой Путина – «хороший» или «плохой». Шарий пустился в пространные рассуждения и только в конце решился на внятный ответ:

«Сказать плохой… вот сейчас я скажу, плохой… Вы знаете, я же не дурачок… вот у нас приехал старший сержант (неразборчиво – ред. НД), он приехал в Украину. (Неразборчиво – ред. НД) «…скажи, кто Путин?» Он ему матом… чтобы под козырек… типа вот такой. – «Скажи слава Украине!» Я не собираюсь этого говорить, не хочу. Кремль прекратит финансирование, если я скажу, что Путин плохой или что? Это в этом плане. О'кей. Плохой. В отношении Крыма и Донбасса – ужасный. Для меня – ужасающий, просто кошмарный. Все», – цитирует «Эхо Москвы» Шария.

Многие российские пользователи скептически оценили предложенные Шарием способы возвращения Крыма и донецких республик в состав Украины. Другие отметили: хотя позиция блогера по Крыму и Донбассу была известна, но впервые прозвучала четко и развернуто в эфире популярной российской радиостанции с репутацией «главной оппозиционной».

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 24.11.17

Песни против конфет: лидер «Океана Эльзы» «дышит» в спину Порошенко. / На западе Украины исчезли четыре тысячи призывников. / Капитана, угробившего неродившегося ребенка, отправят в колонию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»