Лета не хватило: в Керчи в снегопад меняют крышу (ФОТО)

Керченские коммунальщики решили дождаться первого снегопада, чтобы начать работы по замене кровли в доме по улице Нестерова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на крышу дома принесли газовый баллон для разогрева смолы. Рабочие вениками сметали мусор и снег.

«Это ненормальная ситуация», – прокомментировал РИА «Новый День» заместитель главы Керчи, курирующий вопросы ЖКХ, Дилявер Мельгазиев, но, сославшись на отпуск, попросил перезвонить его коллегам.

В приемной другого зама керченского градоначальника обращение записали, но сообщили, что «мокрый снег не является препятствием для того, чтобы перестилать крышу» и посоветовали разыскать управляющую компанию, отвечающую за данные работы.

Комментарий УК «Марат», в зоне ответственности находится этот жилой дом, получить не удалось.

Напомним, что в Керчи кровельные работы в жилых домах во время осадков проводятся постоянно. Поэтому жильцы при ремонте крыш заблаговременно выставляют тазы и вёдра. В феврале прошлого года после ночного дождя обитатели пятиэтажки в районе Войкова проснулись в залитых водой кроватях. Она водопадом лилась с потолков по всему подъезду и добралась даже до подвала, не говоря уже о щитовых. На несколько дней люди остались без электричества. В марте, апреле и мае 2016-го горожане жаловались на некачественную работу кровельщиков. В ноябре жильцы дома по улице Юннатов едва не сгорели – в подъездах полыхали щитовые.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 24.11.17

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