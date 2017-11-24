Синдром Плюшкина: крымчанка устроила «возгорающуюся» свалку в своей квартире (ФОТО)

Жительница Гаспры устроила помойку в квартире многоэтажного дома. Домашний «полигон» охраняют собаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в многоэтажке на улице Тамарлы. Обитательница одной из квартир собирает мусор на помойках и тащит его домой. «Свалка благоухает смердящими ароматами, истекает жижей, так как трубы в квартире протекают и не ремонтируются. Окна в квартире сломаны и не закрываются. Свалка живет полной жизнью: громадные чёрные мухи, летающие как реактивный самолет, отведывавшие тухлых кишок-еды для собак, тараканы не чета мадагаскарским, блохи, мошкара», – негодуют в социальной сети крымчане. И добавляют, что это не все прелести соседства: домашняя свалка уже четыре раза зазгоралась. Жильцы дома не исключают, что в следующий раз в доме и вовсе может взорваться газ.

Фото группы «Подслушано Ялта» (VK)

При этом компетентные службы, ответственные за ситуацию, периодически приходят в «гости» к крымчанке, но от этого ситуация существенно не меняется: «Вход на территорию свалки соседям по подъезду и проверочным комиссиям с разных инстанций строго воспрещен – территория является частной собственностью».

Фото группы «Подслушано Ялта» (VK)

В администрации Гаспры о страданиях местных жителей ничего не знают и заявляют, что разрешение ситуации не в их компетенции. А вот в департаменте ЖКХ Ялты РИА «Новый День» заявили, что свалкой уже занимаются: «Обращение в администрацию поступало, в ближайшее время будут приняты меры».

Тем временем, одни комментирующие пост местные жители предлагают госпитализировать хозяйку квартиры с «синдромом Плюшкина»: «В этой квартире живет психически нездоровый человек».

Вторые же отмечают, что лечение будет безрезультатным: «Да, и принудительно могут лечить только по решению суда».

Гаспра, Анастасия Зук

Гаспра. Другие новости 24.11.17

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